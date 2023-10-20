По результатам заседания Общественного совета при Роспотребнадзоре было предложено внести коррективы в действующие Санитарные правила и нормы "Особенности организации общественного питания детей".
Эти изменения касаются ассортимента продуктов, включаемых в меню бесплатного школьного горячего завтрака, а также введения требований к его разнообразию.
Согласно предложениям Общественного совета, список продуктов для включения в школьный завтрак будет уточнён, а разнообразие меню будет регулироваться требованием изменения ассортимента не реже одного раза в два-три дня.
"Завтраки школьники первого-четвёртого классов получают за счёт государства, поэтому им эксперты уделили приоритетное внимание, — пояснил "Известиям" президент организации Владимир Чернигов. — Для того чтобы меню было сбалансированным, в него следует включить блюда из разных продуктов: мяса, рыбы, творога и так далее, также должны быть фрукты".
Он уточнил, что обеды родители оплачивают самостоятельно.
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