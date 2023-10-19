В Новоуральске простились с отцом двоих детей, погибшим в зоне СВО

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

19 октября в Новоуральске прошла церемония прощания с военным, погибшим в ходе спецоперации, Дмитрием Пикуловым. Ему было всего 36 лет. Боец прожил всю свою жизнь в Новоуральске, окончил местную школу и техникум. В сентябре текущего года он подписал контракт с Министерством обороны, отправившись на передовую. Через месяц после этого он погиб. Дома остались жена и двое маленьких детей.

Фото: Openverse

"Сейчас, к сожалению, ничего не исправить. Он выбрал сам этот путь. В наших сердцах он останется навсегда любящим мужем, отцом, зятем, другом", — написала жена мужчины.

Гибель военного была подтверждена главой Новоуральского городского округа Вячеславом Тюменцевым. Он разделил горечь утраты, отметив, что военнослужащий был смелым, сильным, честным и целеустремленным.

"Как и мы все, он строил долгосрочные планы на жизнь, но, к сожалению, они больше не сбудутся", — отметил глава.