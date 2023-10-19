На "Ростовский патронный завод" едут китайские "танки"

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Исходя из информации, опубликованной на портале Госзакупок, "Ростовский патронный завод" принял решение приобрести китайские автомобили Tank 500, которые относятся к премиум сегменту. Эти автомобили будут совершенно новыми, как подчеркивается в сообщении, опубликованном в "Ростовгазете", сообщает EADaily.

Фото: Openverse

Общее количество машин, которые предприятие собирается приобрести, составляет три штуки, и стоимость каждой из них составит 6,9 миллионов рублей. В тендерной заявке также приводится техническое задание, согласно которому эти автомобили должны быть произведены в 2023 году.

Срок выполнения всех контрактных обязательств составляет 60 дней с момента заключения договора, и окончательная цена включает в себя 100% издержек поставщика.

В тендерной документации также указаны необходимые опции и системы, включая функцию предупреждения о выходе из полосы движения с возможностью автоматического возврата в полосу и удержания в ее центре.

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