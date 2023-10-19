Сонный паралич: новосибирец рассказал о странном симптоме коронавируса

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Новосибирска рассказал о том, что медики не желают устанавливать официальный диагноз "коронавирус".

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

Во время своего заболевания коронавирусом он пережил состояние сонного паралича. Этой информацией он поделился с журналистом Сиб. фм.

По словам Павла, его состояние ухудшилось на прошлой неделе. Он вынужден был надеть маску на работе, но когда его температура тела достигла 38,4 градусов, он решил взять больничный.

Павел провел три экспресс-теста, которые показали положительный результат на вирус. Однако его лечащий врач сказал, что в данный момент коронавирус стоит "на втором плане" и никто не будет делать официальную запись о его диагнозе в медицинской справке.

"Даже не было вопросов о том, с кем я мог контактировать", — удивился Павел.

Мужчина столкнулся с неприятными симптомами болезни. Он рассказал о ночном сонном параличе.

"Ты спишь, но ощущение, будто просто лежишь с закрытыми глазами. Твоё тело находится в какой-то густой жидкости. Голова при этом наполнена ужасом, а тело не слушается — его просто ломит от жара", — описал состояние собеседник.

Кроме того, во время болезни у Павла был сухой кашель, темные выделения из носа, головокружение, потеря обоняния и вкуса, а также чрезмерная сонливость.

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