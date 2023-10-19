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В Мичуринске избитого пассажира поезда обвинили в дискредитации российской армии

1:05
Общество

В Мичуринске Тамбовской области избитому пассажиру поезда предъявили обвинение в дискредитации армии за негативные высказывания в адрес военнослужащих РФ.

В Мичуринске избитого пассажира поезда обвинили в дискредитации российской армии
Фото: Нейросеть Шедеврум

Поездка в южном направлении для двух мужчин закончилась потасовкой. В вагоне-ресторане поезда, следовавшего из Москвы в Сухум, между пассажирами произошёл конфликт на идеологической почве.

Один из попутчиков назвал российских военных "фашистами". За эти слова знакомый сильно избил критика ВС РФ.

Нападавшему грозит за причинение вреда здоровью средней тяжести 3 года лишения свободы.

Позже, когда выяснились подробности происшедшего, избитому пассажиру предъявили обвинение в дискредитации армии РФ.

Как сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня", стражи праворядка не сразу поняли, что дискредитация ВС РФ — это административное правонарушение. За высказываение против ВС РФ мужчине грозит 50 тыс. штрафа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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