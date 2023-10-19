Физиогномист Фандорина объяснила, как макияж или пирсинг на лице могут менять судьбу

1:49 Your browser does not support the audio element. Общество

По словам Ольги Фандориной, физиогномиста и астролога, любые изменения внешности человека, будь то татуировка, пирсинг или макияж, потенциально могут повлиять на судьбу человека.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Фандорина утверждает, что пирсинг или рубцы в области бровей, например, могут привести к усилению конфликтов в жизни человека, которые, казалось бы, возникают из ниоткуда. Такие изменения могут усилить агрессию, направленную на человека, что приводит к нервозным отношениям с друзьями, служебным интригам с коллегами, озорству соседей и суждениям о неадекватности со стороны властей.

Для людей, которые полагаются на свой личный доход, особенно нецелесообразно делать пирсинг или татуировку на носу, поскольку это может негативно сказаться на их доходах. Фандорина рассказала о случае, когда успешная бизнесвумен чуть не обанкротилась в течение шести месяцев после того, как сделала пирсинг в носу. Только после того, как она удалила его, прибыльность ее бизнеса постепенно восстановилась.

Увеличение губ, которое кажется непропорциональным, также может оказать пагубное влияние на чью-либо жизнь, заставляя других игнорировать их слова, тем самым подрывая эффективность их деловых взаимодействий. Фандорина также предостерегает от определенных вариантов макияжа. Например, если кто-то часто наносит подводку для глаз, которая значительно удлиняет верхнее веко, его судьба может сократить его финансовые сбережения. Фандорина предупреждает, что такой стиль макияжа может быть особенно вреден для специалистов по недвижимости, вызывая сбои в транзакциях и снижение доходов, как сообщает Москва 24.

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Милана Минаева • Влияние пирсинга и татуаж