Российский экологический оператор (РЭО) предлагает внедрить цифровые паспорта для одежды, которые будут содержать информацию о всем процессе ее изготовления и поставки. Это позволит оптимизировать процедуру сортировки текстильных изделий во время их последующей переработки. Первый этап реализации этой идеи может начаться уже в 2025–2026 годах, сообщают "Известия".
Электронный документ будет способствовать отслеживанию того, чтобы изделия производились с учетом экологических норм. Кроме того, это позволит следить за уровнем использования вторичных материалов при производстве одежды внутри страны. В результате конечный потребитель получит достоверную информацию о продукции и её соответствии экологическим стандартам.
В настоящее время РЭО находится в активном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли, и пилотные решения могут быть внедрены в России уже в 2025–2026 годах.
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