Иноагент Шендерович* лишился последнего бизнеса в России

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Писатель Виктор Шендерович* полностью завершил свой предпринимательский путь в России, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia

В частности, последней компанией, закрытой писателем, стало его Индивидуальное предпринимательство, занимавшееся "художественным творчеством". Последние две записи о деятельности данного ИП связаны с проведением мероприятий на средства из бюджета: одно в Московской Школе современной пьесы, а другое в Поморской филармонии. За эти мероприятия ИП получило сумму в размере 629 тысяч рублей.

Кроме того, в 2017 и 2020 годах закрылись еще две юридические организации, частью которых был и Виктор Шендерович* — "Шендерович и Ко" и "Фонд поддержки культурных инициатив "Хроники".

Стоит отметить, что Виктор Шендерович* был внесен в реестр СМИ-иноагентов еще в декабре 2021 года, до того как выразил острую критику специальной военной операции. В январе 2022 года писатель уехал из России и устроился в Израиле, где начал процесс оформления гражданства еще в конце 2020 года.

В текущем году в нескольких европейских странах с Виктором Шендеровичем* произошли неприятные инциденты. В Вильнюсе и Таллине его облили кетчупом, а в Грузию он был просто не допущен. Грузинские власти не предоставили никаких объяснений по этому поводу.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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