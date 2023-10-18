РПЦ призвала использовать православный крест в государственной символике России

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Православный крест должен стать неотъемлемой частью государственной символики России. С таким заявлением выступил в среду 18 октября глава синодального отдела Московской патриархии по связям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Фото: https://i2.photo.2gis.com

По словам официального представителя РПЦ, православный крест олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства граждан России. Поэтому его наличие в государственной символике России вполне обоснованно и органично.

Комментарий Владимира Легойды появился после того, как Центробанк представил новую тысячную купюру с изображением бывшей церкви в казанском Кремле, на куполе которой нет креста. Из-за этого РПЦ сочла дизайн банкноты некорректным.

В ЦБ пояснили, что в здании сейчас находится Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан. Храм не используется, как культовое сооружение, оттого на нем и нет креста. Однако регулятор тут же заявил и о намерении доработать внешний вид банкноты с учетом замечаний РПЦ.

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Музей истории Татарстана