Православный крест должен стать неотъемлемой частью государственной символики России. С таким заявлением выступил в среду 18 октября глава синодального отдела Московской патриархии по связям с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По словам официального представителя РПЦ, православный крест олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства граждан России. Поэтому его наличие в государственной символике России вполне обоснованно и органично.
Комментарий Владимира Легойды появился после того, как Центробанк представил новую тысячную купюру с изображением бывшей церкви в казанском Кремле, на куполе которой нет креста. Из-за этого РПЦ сочла дизайн банкноты некорректным.
В ЦБ пояснили, что в здании сейчас находится Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан. Храм не используется, как культовое сооружение, оттого на нем и нет креста. Однако регулятор тут же заявил и о намерении доработать внешний вид банкноты с учетом замечаний РПЦ.
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