Политолог Сергей Марков увидел в отказе РФ исполнять договор о запрете испытаний ядерного оружия проявление слабости России.
Марков назвал дератификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия "бумажным ответом на реальную эскалацию".
"Это послание Западу. Но это рассматривается Западом как проявление слабости России", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт заявил, что "испытаний ядерного оружия всё равно не будет".
Ранее патриарх Кирилл объяснил, для чего России нужно ядерное оружие.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?