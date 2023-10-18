Марков заявил, что Россия пугает Запад "бумажным ответом на реальную эскалацию"

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков увидел в отказе РФ исполнять договор о запрете испытаний ядерного оружия проявление слабости России.

Фото: openverse.org

Марков назвал дератификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия "бумажным ответом на реальную эскалацию".

"Это послание Западу. Но это рассматривается Западом как проявление слабости России", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт заявил, что "испытаний ядерного оружия всё равно не будет".

Ранее патриарх Кирилл объяснил, для чего России нужно ядерное оружие.

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