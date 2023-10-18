Участница телемарафона в поддержку контрактников призвала старшее поколение идти на СВО вместо мальчишек

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Приглашённая участница 12-часового телемарафона Минобороны РФ, призвала старшее поколение россиян заменить мальчишек на СВО.

Фото: Нейросеть Шедеврум

47-летняя дизайнер одежды для мусульманок Малика призвала россиян постарше самим отправляться на спецоперацию на Украине.

"Я призываю вас встать вместо своих детей, потому что они молодые мальчишки бегут [на СВО] вдохновленные юношеским максимализмом, заряженные патриотизмом. И не все возвращаются. Они должны жить", — заявила женщина в рамках телемарофона, на котором рекламировался контракт с Минобороны РФ.

Она также заявила, что никто не хотел войны и посоветовала молодёжи учиться, создавать семьи, заводить детей и поднимать страну.

Малику вывели из прямого эфира, а на экран вывели биографии участников СВО из Татарстана.

Ранее губернатор ХМАО в ответ на жалобы жены мобилизованного сказала, что СВО нам не нужна.

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