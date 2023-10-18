Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что СВО закончится в 2024 году

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно высказыванию знаменитого эрудита, депутата Госдумы Анатолия Вассермана, война в Израиле завершится в течение двух-трех недель и не окажет значительного влияния на мировые события, поскольку окончание конфликта на Ближнем Востоке позволит освободить ресурсы для поддержки киевского режима. Однако Украина не способна противостоять ВС России в течение продолжительного времени.

Фото: openverse.org

"Киев не сможет организовать оборонное производство в нужном количестве", — добавил Вассерман.

По словам Вассермана, специальная военная операция на Украине завершится в следующем году. Эксперт также отметил, что если бы ВС РФ применяли методы, аналогичные тем, которые используются Израилем, конфликт на Украине мог бы окончиться за несколько недель. Однако несколько факторов сыграли роль в этом.

Во-первых, арабы и евреи — разные народы, и русско-украинский конфликт имеет свои специфические особенности, что существенно ограничивает выбор методов ведения войны и объём их применения.

Во-вторых, украинские бойцы сражаются "практически с такой же стойкостью и изобретательностью, как и их российские оппоненты". На многие организационные проблемы в ВСУ влияет неэффективное руководство со стороны Запада, заключил Вассерман.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.