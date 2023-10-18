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Спикер Госдумы Володин выступил против идеи разрешить бывшим осуждённым работать учителями

1:47
Общество

Председатель Госдумы Вячеслав Володин скептически оценил инициативу разрешить отбывшим срок за тяжкие преступления работать школьными учителями, пишет «Центральная Служба Новостей».

Спикер Госдумы Володин выступил против идеи разрешить бывшим осуждённым работать учителями
Фото: https://static.elitsy.ru

Соответствующий законопроект был внесен в парламент 16 октября. В документе предлагается позволить принимать на работу лиц, отбывших срок за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Таким образом они смогут занять вакансии учителей, воспитателей и тренеров.

Как написал Володин в своем телеграм-канале, он уже обсудил законопроект с некоторыми членами Совета Государственной Думы. По итогам обсуждения было высказано коллективное мнению на предмет того, что реализация инициативы может серьезно повлиять на безопасность детей.

Кроме того, некоторые положения законопроекта не соответствуют статьям 331 и 351 Трудового кодекса, на что уже обратило внимание правовое управление российского парламента. По мнению Володина, инициативу стоит отозвать, чтобы Думе не пришлось ее отклонять.

Напомним, законопроект о разрешении бывшим осуждённым за тяжкие и особо тяжкие преступления работать педагогами и тренерами стали депутаты от «Единой России». Как исключение, оговорены судимости за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности.

Авторами выступили депутаты от «Единой России» Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и Петр Толстой. Спустя сутки Толстой убрал свою фамилию.

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Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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