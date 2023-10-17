Российские медики ожидают тройную эпидемию вирусов в этом сезоне

1:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Сформировалась новая реальность в распространении вирусов, и мы сталкиваемся с возможностью тройной эпидемии, включающей в себя сезонные вирусы, грипп и COVID-19, как сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, Елена Эсауленко, сообщает РИА Новости.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

В рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Новый сезон — старые проблемы", которая проходит в Великом Новгороде и посвящена респираторному сезону 2013-2024 года, в ней участвуют практикующие врачи из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и Калужской области.

"В настоящем сезоне нам предстоит столкнуться с тридемией или тройной эпидемией. Заболеваемость растет в трех направлениях: сезонные вирусы, грипп и COVID-19. Новая вирусная реальность создает сложности в постановке точного диагноза, так как симптомы всех трех заболеваний очень похожи. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических заболеваний. Несмотря на это, мы готовы к предстоящему сезону с полным арсеналом клинических рекомендаций, постоянным совершенствованием методов диагностики и появлением новых лекарств", — цитирует слова Эсауленко пресс-служба Новгородского университета, одного из организаторов конференции.

Согласно словам Эсауленко, коронавирус уже не так опасен, как в начале пандемии. Теперь он легче переносится, но в то же время увеличилась его заразность, и появились новые штаммы, такие как "Эрис" и "Пирола".

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