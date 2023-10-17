Книгу о преступлениях бандеровцев перевели на английский язык

2:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Издание Российского военно-исторического общества (РВИО) под названием "Черная книга. Зверства бандеровцев" (1941-1945) было переведено на английский язык, и также планируется его перевод на немецкий, польский и украинский языки, как сообщили в пресс-службе РВИО. Главной целью этой книги является распространение информации о преступлениях, совершенных бандеровцами в период с 1941 по 1945 год. Основной задачей книги является не только информирование общества в России, но и за рубежом, чтобы больше людей узнали об этих ужасных событиях. Это сделано с надеждой на то, что страдания и потери украинских граждан, нарушенных нацистами, не будут забыты.

Фото: Wikipedia

Книга основана на материалах, хранимых в Центральном архиве Министерства обороны России и Центральном архиве Федеральной службы безопасности России. Множество документов впервые предоставлены широкой публике. В книге содержится информация о преступлениях против мирного населения, совершенных в Хатыни, Тернопольской и Львовской областях, а также на территории Волыни, сообщает ТАСС.

Научный директор РВИО Михаил Мягков выразил намерение продолжить работу по переводу книги на немецкий, польский и украинский языки. Это сделано с целью распространения правдивой информации на множество европейских языков и внимания к этим событиям. Также планируется размещение книги в сети интернет и на различных веб-ресурсах, включая собственные платформы РВИО, чтобы максимально многие могли ознакомиться с этой исторической правдой.

В дополнение к "Черной книге. Зверства бандеровцев (1941-1945)", РВИО также выпустило продолжение под названием "Черная книга. Зверства современных бандеровцев — украинских неонацистов (2014-2023)", которое рассказывает о преступлениях украинских неонацистов и военнослужащих ВСУ в период с 2014 по 2023 год. Тираж обеих книг был распределен среди участников специальной военной операции, а также среди украинских военнопленных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Ответ Президента на вопрос РВИО