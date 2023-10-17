В РФ владельцев электросамокатов обяжут официально получать номера

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Соответствующий законопроект уже был представлен на рассмотрение в Государственной Думе. В рамках этой инициативы планируется упростить процедуру регистрации индивидуальных мобильных средств (ИМС), делая ее менее сложной, чем регистрация автомобилей. Владельцам ИМС будет необходимо зарегистрировать свои средства на портале Госуслуг.

Фото: Openverse

Авторы законопроекта подчеркнули, что введение государственных номеров на самокатах предоставит властям возможность идентифицировать владельцев и, при необходимости, налагать штрафы за нарушение правил использования ИМС. В пояснительной записке к законопроекту также было отмечено, что действующее законодательство не предусматривает конкретных прав и обязанностей для владельцев ИМС, и их нельзя идентифицировать с помощью дорожных камер, сообщает motor. ru.

Это, в свою очередь, приводит к увеличению числа аварий и нарушений на дорогах. Водители электросамокатов создают неудобства как для водителей автомобилей, так и для пешеходов. Недавний опрос, проведенный экспертами в августе текущего года, показал, что большинство жителей Москвы и Санкт-Петербурга поддерживают полный запрет на использование ИМС в своих городах.

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