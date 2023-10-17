Соответствующий законопроект уже был представлен на рассмотрение в Государственной Думе. В рамках этой инициативы планируется упростить процедуру регистрации индивидуальных мобильных средств (ИМС), делая ее менее сложной, чем регистрация автомобилей. Владельцам ИМС будет необходимо зарегистрировать свои средства на портале Госуслуг.
Авторы законопроекта подчеркнули, что введение государственных номеров на самокатах предоставит властям возможность идентифицировать владельцев и, при необходимости, налагать штрафы за нарушение правил использования ИМС. В пояснительной записке к законопроекту также было отмечено, что действующее законодательство не предусматривает конкретных прав и обязанностей для владельцев ИМС, и их нельзя идентифицировать с помощью дорожных камер, сообщает motor. ru.
Это, в свою очередь, приводит к увеличению числа аварий и нарушений на дорогах. Водители электросамокатов создают неудобства как для водителей автомобилей, так и для пешеходов. Недавний опрос, проведенный экспертами в августе текущего года, показал, что большинство жителей Москвы и Санкт-Петербурга поддерживают полный запрет на использование ИМС в своих городах.
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