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Красноярцы жалуются на продавцов, которые настаивают на оплате покупок через QR-коды

2:29
Общество

В Красноярске горожане выразили свои недовольства в адрес продавцов, которые настойчиво настаивают на оплате покупок через QR-коды и Систему быстрых платежей. Жители сталкивались с уговорами оплачивать товары с использованием QR-кодов в пунктах выдачи СДЭК, в супермаркете "Магнит" и в других магазинах.

Красноярцы жалуются на продавцов, которые настаивают на оплате покупок через QR-коды
Фото: Openverse

"Оператор долго настаивала, чтобы я оплатил свою посылку через QR-код. Я спросил, почему именно QR-код. Ведь у них есть терминалы? И терминал работает? Да, терминал был, и он функционировал. Затем она спросила меня: 'У вас есть кредитная карта?" Я ответил, что нет. Даже если бы у меня была кредитка, в чем разница?"

"Кассирша с умоляющим голосом спросила: "Можете ли вы оплатить через QR-код?" Нет, не могу. Такая настойчивость в отношении этого метода оплаты начинает раздражать."

"В магазине на улице Свободный также предложили мне оплатить товар через QR-код, несмотря на наличие перед моими глазами рабочего терминала. Это показалось странным. Хотя, честно говоря, было лень заниматься приложением банка. Это неудобно."

Другая жительница рассказала, что ей предлагали оплатить покупки через QR-код в одном из магазинов одежды, но она сразу согласилась, не сталкиваясь с уговорами продавца.

"Бывает, кассиры в магазинах одежды просят оплатить по QR-коду. Но не скажу, что это прям навязчиво или неприятно: обычно после отказа никто не начинает уговаривать, а просто обслуживает дальше и принимает оплату по карте. В продуктовых магазинах чаще вообще наоборот — самой иногда приходится уговаривать, чтоб QR-код вывели для оплаты". Еще несколько человек сказали, что оплата по коду удобна, когда, например, забыл взять с собой карту.

Некоторые покупатели предположили, что консультанты и кассиры настойчиво предлагают этот способ оплаты из-за возможных бонусов. Однако информацию о таких бонусах сотрудники не подтвердили.

Представители Роспотребнадзора региона отметили, что продавцы обязаны предоставить потребителям право выбора в отношении метода оплаты услуги. В случае отказа покупатель может обратиться к ним с жалобой, сообщает prmira.ru.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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