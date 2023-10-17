Сотрудники ГИБДД выявили приблизительно 300 нарушителям трезвости среди водителей в Москве в рамках трехдневной профилактической операции. Эту информацию распространила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
"По результатам операции, проходившей в период с 13 по 15 октября, было зафиксировано 289 случаев управления автотранспортом нетрезвыми водителями, включая 51 водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в ГИБДД отметили, что еще 67 водителей были отправлены на медицинское освидетельствование, а 160 человек отказались от этой процедуры.
"11 водителей были арестованы под подозрением в совершении преступления, описываемого статьей 264.1 УК РФ (управление автотранспортом в состоянии опьянения у лиц, привлеченных к административной ответственности или имеющих уголовное прошлое)", — добавили в ГИБДД.
Основная цель операции заключалась в предотвращении и пресечении серьезных нарушений правил дорожного движения, сообщает ТАСС.
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