Станислав Садальский поиронизировал над идеей проверить деятельность экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса на коррупционную составляющую.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на инициативу депутата Госдумы проверить Анатолия Чубайса на незаконный вывод капитала за рубеж.

"А что так рано? Проверки лет через 10 было бы в самый раз", — с иронией написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.