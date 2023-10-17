В России планируют снизить поток туристов к озеру Байкал, взыскивая с россиян дополнительную плату.
С такой инициативой выступили в институте РАН. Учёные отмечают, что пропускная способность Байкала не справляется с наплывом "диких" туристов. Имеющаяся в регионе инфраструктура тоже не выдерживает потоков россиян.
Предполагается, что плата в 50 тысяч рублей уменьшит число желающих посетить уникальное озеро, что сбережёт природную достопримечательность.
Ранее были названы самые привлекательные места для российских туристов.
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