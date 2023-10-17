В институте РАН предложили взимать с россиян по 50 тысяч рублей за посещение озера Байкал

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

В России планируют снизить поток туристов к озеру Байкал, взыскивая с россиян дополнительную плату.

Фото: Нейросеть Шедеврум

С такой инициативой выступили в институте РАН. Учёные отмечают, что пропускная способность Байкала не справляется с наплывом "диких" туристов. Имеющаяся в регионе инфраструктура тоже не выдерживает потоков россиян.

Предполагается, что плата в 50 тысяч рублей уменьшит число желающих посетить уникальное озеро, что сбережёт природную достопримечательность.

Ранее были названы самые привлекательные места для российских туристов.

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