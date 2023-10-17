Шлем от скафандра первого отряда космонавтов СССР выставлен на аукцион за 1,2 млн руб.

Шлем от скафандра первой группы советских космонавтов выставлен на аукцион с начальной ценой в 1,2 миллиона рублей, сообщает аукционный дом "Литфонд". В описании лота подчеркивается, что это шлем от скафандра СК-1, которым пользовались космонавты из первой группы астронавтов, выпускавшийся машиностроительным заводом "Звезда" в 1950-х — начале 1960-х годов. Далее в описании говорится, что он представляет значительную ценность как предмет музейного коллекционирования.

Фото: Роскосмос

Этот шлем представляет собой ранние этапы разработки скафандра и был частью набора из 29 таких скафандров, включая семь для реальных полетов, 20 для испытаний и два для тренировок в воде. Эксперты из Политехнического музея подтвердили, что этот шлем использовался для тренировок на воде и в настоящее время является единственным известным шлемом такого рода, находящимся в обращении. По оценкам аукционного дома Sotheby's, стоимость комплектных скафандров, подобных этому, может достигать 1 миллиона долларов.

Онлайн-аукцион по продаже этого исторического шлема состоится 19 октября.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Выпуск 11 Первый отряд космонавтов