В Москве российский военный приговорён к 12,5 года колонии за госизмену

2:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Рядовой Вооружённых сил РФ Эльдар Камалов приговорён к 12 годам и 6 месяцам за государственную измену, сообщает ТАСС. Решение вынес второй Западный окружной военный суд Москвы. Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке согласно действующему законодательству, рассказали в пресс-службе судебного органа.

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Подробности действий Камалова, квалифицированных, как государственная измена, не разглашаются. Также не известно, где и в какой части рядовой проходил службу. Материалы уголовного дела в отношении бывшего военнослужащего маркированы грифом "секретно". Потому судебный процесс проходил в закрытом от представителей средств массовой информации и публики формате.

Приговором московского суда Эльдар Камалов также лишён воинского звания. Известно, что рядовой Камалов был взят под стражу более года назад. Все это время шло расследование его действий, собиралась доказательная информация. Если апелляция адвокатов будет отклонена, осуждённый проведет весь назначенный ему срок в колонии строгого режима.

Напомним, ранее, согласно УК РФ, уголовный срок за государственную измену составлял от 12 до 20 лет. Однако в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения.

Под государственной изменой, совершённой гражданином РФ, понимаются шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.

Также понятие включает переход гражданина РФ на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ.