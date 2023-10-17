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Россиян предупредили о новой схеме мошенников при доставке товаров: Android-вирус

1:17
Общество

На просторах интернета возникла новая преступная группировка, члены которой используют обман, чтобы уговорить людей загрузить приложения, которые кажутся службами доставки товаров. Однако они содержат в себе вредоносный Android-вирус, который без ведома пользователей крадёт их средства, сообщили эксперты.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников при доставке товаров: Android-вирус
Фото: www.muravlenko24.ru

Согласно информации, мошенническая схема рассчитана на покупку и доставку товаров. Преступники создают фейковые аккаунты о продаже, а после сообщают потенциальному покупателю, что необходимо установить приложение, через которое можно якобы получить желаемое.

"Главное отличие этой схемы от предыдущих в том, что преступники не просят ввести данные карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение. Спрятанная в нём шпионская программа способна перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-коды для кражи денег со счетов", — передают "Известия".

Кроме прочего, приложения очень похожи на официальные, которыми пользуются россияне на смартфонах.

Чаще схему используют при создании объявлений о продаже "ходовых товаров": электроники, бытовой техники, одежды и прочих продуктов, которые имеют спрос.

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Обманули мошенники: как пережить стыд и обиду?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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