Россиян предупредили о новой схеме мошенников при доставке товаров: Android-вирус

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

На просторах интернета возникла новая преступная группировка, члены которой используют обман, чтобы уговорить людей загрузить приложения, которые кажутся службами доставки товаров. Однако они содержат в себе вредоносный Android-вирус, который без ведома пользователей крадёт их средства, сообщили эксперты.

Фото: www.muravlenko24.ru

Согласно информации, мошенническая схема рассчитана на покупку и доставку товаров. Преступники создают фейковые аккаунты о продаже, а после сообщают потенциальному покупателю, что необходимо установить приложение, через которое можно якобы получить желаемое.

"Главное отличие этой схемы от предыдущих в том, что преступники не просят ввести данные карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение. Спрятанная в нём шпионская программа способна перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-коды для кражи денег со счетов", — передают "Известия".

Кроме прочего, приложения очень похожи на официальные, которыми пользуются россияне на смартфонах.

Чаще схему используют при создании объявлений о продаже "ходовых товаров": электроники, бытовой техники, одежды и прочих продуктов, которые имеют спрос.

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