На просторах интернета возникла новая преступная группировка, члены которой используют обман, чтобы уговорить людей загрузить приложения, которые кажутся службами доставки товаров. Однако они содержат в себе вредоносный Android-вирус, который без ведома пользователей крадёт их средства, сообщили эксперты.
Согласно информации, мошенническая схема рассчитана на покупку и доставку товаров. Преступники создают фейковые аккаунты о продаже, а после сообщают потенциальному покупателю, что необходимо установить приложение, через которое можно якобы получить желаемое.
"Главное отличие этой схемы от предыдущих в том, что преступники не просят ввести данные карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение. Спрятанная в нём шпионская программа способна перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-коды для кражи денег со счетов", — передают "Известия".
Кроме прочего, приложения очень похожи на официальные, которыми пользуются россияне на смартфонах.
Чаще схему используют при создании объявлений о продаже "ходовых товаров": электроники, бытовой техники, одежды и прочих продуктов, которые имеют спрос.
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