В России ужесточат условия покупки жилья с материнским капиталом

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В России ужесточат условия покупки жилья с материнским капиталом. Согласно информации, ко всем сделкам будут привлекать органы опеки.

Фото: vk-gazeta.ru

Правила использования материнского капитала для приобретения жилья могут быть ужесточены: органы опеки и попечительства будут требовать своё одобрение для любой сделки по его использованию, вне зависимости от того, является ли она первичной или вторичной покупкой.

На данный момент они участвуют в процессе только при перепродаже жилья.

Эти меры призваны искоренить мошеннические схемы по обналичиванию субсидий.

"Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала", — пояснил "Известиям" член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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