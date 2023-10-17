В России ужесточат условия покупки жилья с материнским капиталом. Согласно информации, ко всем сделкам будут привлекать органы опеки.
Правила использования материнского капитала для приобретения жилья могут быть ужесточены: органы опеки и попечительства будут требовать своё одобрение для любой сделки по его использованию, вне зависимости от того, является ли она первичной или вторичной покупкой.
На данный момент они участвуют в процессе только при перепродаже жилья.
Эти меры призваны искоренить мошеннические схемы по обналичиванию субсидий.
"Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала", — пояснил "Известиям" член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
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