Подавляющее большинство россиян считают денежные премии лучшим стимулом для работы. Характерно, что так думают и начальники (83%), и сами подчинённые (52%).
Согласно результатам опроса SuperJob, интерес к работе стоит на втором месте в качестве мотивации и у работодателей, и у сотрудников. Боссы полагают, что похвала начальства важна для ускорения рабочих процессов (54%), при этом сами работники с такой точкой зрения не согласны.
Третьим способом мотивации к работе у россиян значится желание проявить себя (28%), пишет Газета.Ru.
Что касается гендерных различий, мужчины больше реагируют на дедлайны, в то время как для женщин важнее похвала начальства, возможность проявить себя и интерес к работе.
Для россиян, получающих от 80 тысяч рублей в месяц, самый лучший способ мотивировать их работать интенсивнее — выдача премии, добавили авторы опроса.
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