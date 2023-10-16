Россияне назвали деньги лучшей мотивацией на работе

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Подавляющее большинство россиян считают денежные премии лучшим стимулом для работы. Характерно, что так думают и начальники (83%), и сами подчинённые (52%).

Фото: https://blog.cudy.co/3-simple-tips-to-get-finance-career-for-students/

Согласно результатам опроса SuperJob, интерес к работе стоит на втором месте в качестве мотивации и у работодателей, и у сотрудников. Боссы полагают, что похвала начальства важна для ускорения рабочих процессов (54%), при этом сами работники с такой точкой зрения не согласны.

Третьим способом мотивации к работе у россиян значится желание проявить себя (28%), пишет Газета.Ru.

Что касается гендерных различий, мужчины больше реагируют на дедлайны, в то время как для женщин важнее похвала начальства, возможность проявить себя и интерес к работе.

Для россиян, получающих от 80 тысяч рублей в месяц, самый лучший способ мотивировать их работать интенсивнее — выдача премии, добавили авторы опроса.

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