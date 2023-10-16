Во дворе Оренбурга дети соорудили шлагбаум и требовали деньги за проезд

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В Оренбурге дети решили взимать плату у водителей за въезд во двор. Эти юные предприниматели установили импровизированный шлагбаум в виде огромной палки и требовали деньги у автовладельцев из оренбургского Авиагородка за доступ к придомовой территории. Они заявили, что стоимость въезда на парковку составляет 200 рублей. Инцидент был зафиксирован на видео и опубликован в Telegram-канале "Оренбург".

Фото: openverse

Однако, похоже, что эта необычная идея не принесла юным стартаперам больших доходов, и местные автовладельцы отнеслись к этому нововведению с сомнением. Важно, чтобы родителям этих молодых бизнесменов не пришлось возмещать ущерб, который мог бы быть нанесен автомобилям при въезде через "шлагбаум", сообщает 56orb.ru.

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ДЕТИ МОШЕННИКИ!!!!!