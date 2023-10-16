Депутат ГД заявил, что выплаты по уходу за инвалидами должны меняться на фоне инфляции

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Ведение выплат по уходу за инвалидами на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) поможет предотвратить обесценивание пособий в условиях инфляции. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Фото: Openverse

Группа депутатов от ЛДПР предложила увеличить ежемесячные пособия для граждан, заботящихся о инвалидах первой группы и пожилых людях старше 75 лет, установив их на уровне МРОТ.

На данный момент неработающие родители, ухаживающие за детьми-инвалидами, получают пособие в размере 10 тысяч рублей в месяц. Однако, если они трудоустроены, то не имеют права на эту сумму.

"Если не родители, а другие лица, то 1200 рублей. Так же, как уход за инвалидами с детства и инвалидами первой группы — всего 1200", — отметил депутат в беседе с Телеканалом "360".

Также на эту сумму может рассчитывать тот, кто ухаживает за людьми старше 80 лет, уточнил депутат.

Нилов подчеркнул, что эти пособия не подвергались индексации на протяжении многих лет, поэтому предлагается установить федеральный закон, который связывает их с МРОТ. Путём унификации пособий для родителей, заботящихся о детях-инвалидах и других категорий лиц, выплаты будут ежегодно корректироваться.

По мнению Нилова, следует снизить возрастную границу с 80 до 75 лет для получения суммы, что позволит обеспечить уход за пожилыми людьми на пять лет раньше.

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