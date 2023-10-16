Сексолог Гулько рассказал все тонкости анального секса

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Врач-сексолог и психотерапевт из Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько раскрыл аспекты анальной области и ее связь с психосексуальным развитием. Этот важный вопрос обсудил он в интервью для "Газеты.Ru".

Фото: Openverse

Гулько подчеркнул, что анальная область обладает повышенной чувствительностью из-за большого количества нервных окончаний. Однако, согласно его словам, в ходе психосексуального развития эта зона может стать эрогенной для некоторых, в то время как для других она останется малочувствительной.

Врач-сексолог также дал советы тем, кто решает начать практиковать анальный контакт. По его мнению, важно начинать с изучения чувственной области наружной части анальной зоны, используя для этого как пальцы, так и язык. Он подчеркнул, что прежде чем переходить к более интимным этапам, следует ознакомиться с этой частью тела партнера.

Гулько также обратил внимание, что при практике анального контакта важно обсудить это решение со всеми участниками и убедиться, что оба партнера готовы к следующему этапу. По его мнению, открытый и честный разговор является ключевым моментом в этом процессе.

В заключение, сексолог подчеркнул, что в случае возникновения трений или сомнений относительно анальных сексуальных практик, не стоит стесняться обратиться к врачам-сексологам для получения дополнительной информации и разъяснения всех нюансов таких контактов.

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Анальный секс | Сексолог - Дмитрий Гухман