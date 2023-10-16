Более 30% российских компаний изучают соцсети кандидатов на вакансии

Согласно исследованию, проведенному "Работа.ру ", более трети российских работодателей изучают контент профилей соискателей в социальных сетях при принятии решений о приеме на работу. Среди них 24% рассматривают это как формальность, в то время как 15% признают, что такие проверки могут повлиять на их решения о приеме на работу.
Исследование также показало, что:
44% работодателей, просматривающих анкеты кандидатов, обращают внимание на общее впечатление от страницы.
36% читают тексты и посты, которыми делится кандидат.
32% оценивают манеру общения, продемонстрированную кандидатом в своих комментариях.
29% смотрят на фотографии потенциального сотрудника.
27% обращают внимание на группы, членом которых является кандидат.
17% обращают внимание только на фотографию профиля кандидата.
6% изучают список друзей кандидата.
Эти результаты иллюстрируют, что присутствие в социальных сетях может играть определенную роль в процессе найма для значительной части работодателей в России.
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