Более 30% российских компаний изучают соцсети кандидатов на вакансии

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно исследованию, проведенному "Работа.ру ", более трети российских работодателей изучают контент профилей соискателей в социальных сетях при принятии решений о приеме на работу. Среди них 24% рассматривают это как формальность, в то время как 15% признают, что такие проверки могут повлиять на их решения о приеме на работу.

Фото: openverse.org

Исследование также показало, что:

44% работодателей, просматривающих анкеты кандидатов, обращают внимание на общее впечатление от страницы.

36% читают тексты и посты, которыми делится кандидат.

32% оценивают манеру общения, продемонстрированную кандидатом в своих комментариях.

29% смотрят на фотографии потенциального сотрудника.

27% обращают внимание на группы, членом которых является кандидат.

17% обращают внимание только на фотографию профиля кандидата.

6% изучают список друзей кандидата.

Эти результаты иллюстрируют, что присутствие в социальных сетях может играть определенную роль в процессе найма для значительной части работодателей в России.

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Как находить кандидатов на вакансии в социальных сетях