Симоньян напомнила покинувшим РФ звёздам, что Ахматова в трудные годы не уехала из страны

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя решение некоторых звёзд шоу-бизнеса уехать из РФ, напомнила, что знаменитая поэтесса Анна Ахматова не покидала родину даже в самые трудные моменты своей жизни.

Фото: wikimedia.org

По её словам, у Ахматовой был шанс уехать из России, поэтессу уговаривали пойти на этот шаг, однако она приняла решение остаться в своей стране.

"Ролевая модель в этой ситуации — это Анна Ахматова, которая осталась, всегда могла уехать, когда ещё можно было", — подчеркнула журналистка в эфире "России 1".

Ранее Симоньян раскрыла подробности атаки БПЛА на Белгородскую область, в ходе которой погибли родственники 29-летнего продюсера Sputnik Хайбара Акифи. Журналист находится в коме после удара украинского дрона. Его дочь, а также тесть и тёща скончались в результате ЧП, пояснила главред RT. Жена Акифи остаётся в отделении реанимации в шоковом состоянии, она не присутствовала на похоронах четырёхлетней дочери Амины.