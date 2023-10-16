Из Екатеринбурга пытаются депортировать гражданина Конго, у которого есть семья в России

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Гражданин Конго по имени Амос Джаджу Моколо просрочил визу, из-за чего его могут депортировать из Екатеринбурга на пять лет. Его супруга Оксана борется за отмену судебного решения, чтобы продолжать воспитание общего сына вместе.

Фото: openverse

Мужчина приехал на Урал в 2019 году и летом текущего года женился. Осенью у пары родился ребёнок. Новоиспечённая мать решила оформить социальное пособие, но в ходе сбора необходимых документов обнаружила, что у её супруга истёк срок действия визы. Чтобы разрешить этот вопрос, семья обратилась в миграционный отдел полиции.

"Там сотрудники нас заверили, что всё будет хорошо, и раз у нас семья и есть маленький ребёнок, его не депортируют. А на следующий день судья вынес решение о принудительном выдворении и штрафе в две тысячи рублей", — цитирует женщину E1.RU.

Судебное решение предполагает, что отец сможет поддерживать своего сына на расстоянии. Тем не менее супруги настаивают на том, что возвращение в Конго, учитывая нестабильную политическую обстановку, сделает поиск работы трудным, а из-за санкций будет сложно пересылать деньги в Россию.

Семья подала апелляцию, и до рассмотрения нового заседания Амос Джаджу Моколо временно помещён в Центр временного содержания иностранных граждан.

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