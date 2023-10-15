Доктор Мясников об употреблении насекомых в пищу: "Драться за опарышей будете"

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Доктор Александр Мясников ответил хейтерам, которые устроили ему травлю из-за слов об употреблении насекомых в пищу.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Мясникова удивила новая волна хейта в его адрес по поводу его давнего поста о том, что в будущем люди начнут питаться насекомыми из-за нехватки белковой пищи.

Волну возмущения в социальных сетях медик назвал истерикой. Он уверен, что отказ есть насекомых продиктован сытыми временами.

"Оголодаете — еще как будете! За ушами трещать будет, драться за опарышей будете! Именно драться, судя по накалу страстей в соцсетях!" — выразил своё мнение врач.

Он считает, что антиваксеры тоже пожелают вакцинироваться в случае возникновения эпидемии с высокой смертностью и будут молить о "дозе".

Ранее Александр Мясников перечислил продукты, которые помогают побороть тягу к сладкому.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.