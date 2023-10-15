Псковский митрополит Тихон Шевкунов заявил, что его назначение главой Крымской епархии с равноценно отправке на Колыму.
Шевкунов в проповеди в Псково-Печерского монастые перед тем, как отправиться на новое место служения в Крым обратился к верующим.
Он напомнил, что Крым в Древней Греции и Византии был местом ссылки.
"Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — выразил митрополит своё мнение.
Церковный иерарх попросил возносить о нём молитвы, так как в Крыму ожидает встречу с определёнными трудностями.
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