Митрополит Тихон Шевкунов сравнил свое назначение в Крым со ссылкой на Колыму

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Псковский митрополит Тихон Шевкунов заявил, что его назначение главой Крымской епархии с равноценно отправке на Колыму.

Фото: ВК-аккаунт Тихона Шевкунова

Шевкунов в проповеди в Псково-Печерского монастые перед тем, как отправиться на новое место служения в Крым обратился к верующим.

Он напомнил, что Крым в Древней Греции и Византии был местом ссылки.

"Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — выразил митрополит своё мнение.

Церковный иерарх попросил возносить о нём молитвы, так как в Крыму ожидает встречу с определёнными трудностями.

Ранее сообщалось о реставрация Свято-Троицкого собора.

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