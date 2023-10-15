Известный артист, известный под псевдонимом Shaman, получил травму во время своего выступления в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Происшествие случилось во время крупного концерта, который состоялся в субботу, 14 октября. В рамках выступления Shaman исполнил свои хитовые композиции, включая «Встанем», «Мой бой», «Я русский», и решил удивить публику, исполнив песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах». Он прошел по специальной дорожке, покрытой битым стеклом, при этом закрыв глаза повязкой.
Не смотря на то, что певец предварительно провел тренировку и имел поддержку профессиональных танцоров, он все равно получил порез на ноге в результате этой смелой постановки.
Тем не менее, это неприятное происшествие не повлияло на его выступление. Shaman успешно завершил свою программу и затем получил неотложную медицинскую помощь.
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