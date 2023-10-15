Певец Shaman поранился во время концерта в Кремлевском дворце

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Известный артист, известный под псевдонимом Shaman, получил травму во время своего выступления в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Происшествие случилось во время крупного концерта, который состоялся в субботу, 14 октября. В рамках выступления Shaman исполнил свои хитовые композиции, включая «Встанем», «Мой бой», «Я русский», и решил удивить публику, исполнив песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах». Он прошел по специальной дорожке, покрытой битым стеклом, при этом закрыв глаза повязкой.

Фото: Wikipedia

Не смотря на то, что певец предварительно провел тренировку и имел поддержку профессиональных танцоров, он все равно получил порез на ноге в результате этой смелой постановки.

Тем не менее, это неприятное происшествие не повлияло на его выступление. Shaman успешно завершил свою программу и затем получил неотложную медицинскую помощь.

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SHAMAN — ВСТАНЕМ (концерт в Кремле)