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Латвия вошла в тройку поставщиков вина в РФ, сместив Италию

1:46
Общество

Латвия заняла третье место среди поставщиков вина в Россию, сместив Италию с этой позиции.

Латвия вошла в тройку поставщиков вина в РФ, сместив Италию
Фото: Openverse

Согласно данным, в лидерах по объему винных поставок в Россию оказались следующие страны: на первом месте находится Литва с экспортом в размере $485 миллионов, увеличившийся на 20,6% за год; на втором месте — Грузия с $112,1 миллиона; и на третьем месте — Латвия с $79,5 миллиона, показавшая рост экспорта вина в Россию на 18,5%, сообщает "Газета.ru".

С начала 2023 года по август Латвия и Литва закупили в Италии вино на сумму $59,3 миллиона. Россия также приобрела напрямую у Италии вина на сумму $72,7 миллиона. На пятом месте по объему поставок следует Испания с $20,8 миллионами, за которой идут Польша ($18,3 миллиона), Германия ($11,3 миллиона), Чили ($10,4 миллиона), Португалия ($7,7 миллиона) и Армения ($6,3 миллиона).

Ранее экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко прогнозировал увеличение стоимости российского вина из-за исчезновения с рынка доступных испанских, французских и итальянских аналогов. Он призвал также сокращать издержки для доступа на российский рынок бюджетных вин из Европы. Ранее в России наблюдался значительный рост импорта пива.

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Как изготавливают вино | Как это сделано? | Discovery Channel
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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