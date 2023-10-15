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Профессор Егоров заявил, что каждый год глаукомой в РФ заболевают 100 тыс. человек

1:00
Общество

Президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров указал на то, что каждый год около 100 тысяч россиян заболевают глаукомой, что можно назвать неизлечимой болезнью глаз. Он подчеркнул, что эта цифра будет постепенно расти, как следствие увеличения выявляемости и увеличения продолжительности жизни населения.

Профессор Егоров заявил, что каждый год глаукомой в РФ заболевают 100 тыс. человек
Фото: openverse.org

По его утверждению, на ранней стадии болезни удается выявить приблизительно 25% заболевших россиян. Профессор отметил, что дальнейший рост процента выявленных случаев затруднен. В настоящее время отсутствуют специализированные глаукомные кабинеты, и пациенты обращаются к офтальмологам для осмотра, в то время как раньше для этой цели существовали специализированные приемы.

Для ранней диагностики глаукомы необходимо измерить уровень внутриглазного давления, провести осмотр глазного дна и оценить поле зрения, пояснил профессор Егоров.

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Опасность глаукомы глаукома: причины и проявления
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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