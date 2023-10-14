RT: Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Ивана Урганта пригласили в МГИМО на встречу, организованную журналистом и профессором университета Юрием Кобаладзе, сообщает издание "Russia Today" со ссылкой на свой источник в учебном заведении.

Фото: личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм

Как утверждается, Кобаладзе решил устроить это мероприятие, чтобы развлечь аудиторию. Ургант выступил на мероприятии в качестве шоумена.

"Деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы", — сказал собеседник RT.

Ранее в интернете появилась информация о том, что Ургант прочитал лекцию в МГИМО, что вызвало негодование среди пользователей сети.

Напомним, что телеведущий ранее критиковал СВО и временно уехал за границу. В ответ на это Первый канал приостановил его вечернее шоу. Позже Ургант вернулся в Россию и объявил, что находился в отпуске.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Ургант в МГИМО Ведущий учит дипломатов патриотизму. (Полный Абзац 11.10.23)