Ивана Урганта пригласили в МГИМО на встречу, организованную журналистом и профессором университета Юрием Кобаладзе, сообщает издание "Russia Today" со ссылкой на свой источник в учебном заведении.
Как утверждается, Кобаладзе решил устроить это мероприятие, чтобы развлечь аудиторию. Ургант выступил на мероприятии в качестве шоумена.
"Деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы", — сказал собеседник RT.
Ранее в интернете появилась информация о том, что Ургант прочитал лекцию в МГИМО, что вызвало негодование среди пользователей сети.
Напомним, что телеведущий ранее критиковал СВО и временно уехал за границу. В ответ на это Первый канал приостановил его вечернее шоу. Позже Ургант вернулся в Россию и объявил, что находился в отпуске.
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