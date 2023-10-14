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Марков: Судя по реакции Путина, Фридман фактически прощён

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Общество

Политолог Сергей Марков считает, что прощение олигарха Михаила Фридмана Владимиром Путиным означает приглашение релокантов к возвращению в Россию.

Марков: Судя по реакции Путина, Фридман фактически прощён
Фото: wikipedia.org

Марков отметил, что банкиру Михаилу Фридману позволили остаться в России.

"Судя по реакции Путина, Фридман фактически прощён", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт объяснил, что Фридман, получивший прощение от российской власти, должен ещё принести "моральное покаяние" российскому обществу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Фридмана в Россию. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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