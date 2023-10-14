Политолог Сергей Марков считает, что прощение олигарха Михаила Фридмана Владимиром Путиным означает приглашение релокантов к возвращению в Россию.
Марков отметил, что банкиру Михаилу Фридману позволили остаться в России.
"Судя по реакции Путина, Фридман фактически прощён", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт объяснил, что Фридман, получивший прощение от российской власти, должен ещё принести "моральное покаяние" российскому обществу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Фридмана в Россию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Российская телеведущая Юлия Барановская впервые официально появилась в общественности с новым партнером, продюсером Артемом Сорокиным.