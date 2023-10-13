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Европейские санкции не тормозят российских шопинг-туристов в Финляндии

1:27
Общество

Европейские санкции оказались неэффективными в предотвращении прибытия российских граждан, которые посещают приграничные города Финляндии в поисках шопинга. Об этом сообщает издание Yle.

Европейские санкции не тормозят российских шопинг-туристов в Финляндии
Фото: openverse.org

Глава санкционного департамента Министерства иностранных дел Финляндии, Пиа Сариваара, признал, что ведомство бессильно перед шопинг-туристами из России. После введения ограничений на использование личных автомобилей, россияне пересаживаются на микроавтобусы, вмещающие более десяти человек.

Сариваара сообщил, что россияне закупают несанкционированные товары, такие как шоколад и обувь, в больших количествах.

"С точки зрения санкций, такое поведение абсолютно законно", — отметил он.

Согласно действующим правилам, общая стоимость покупок не должна превышать 300 евро, а вес — 20 килограммов.

Житель Норвегии, Стиг Арвола, выразил свое недоумение в отношении новых ограничений.

"Я не понимаю смысла этих санкций. Их легко обойти, и от них выигрывают богатые, а не те, кто на самом деле нуждается", — подчеркнул он.

Ранее Финляндия запретила въезд российским легковым автомобилям через южную и финско-норвежскую границу. Транспортные средства с российскими номерами, рассчитанные на менее чем десять пассажиров, не допускаются на территорию страны.

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Жизнь на границе с РФ: как в Финляндии теперь относятся к россиянам?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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