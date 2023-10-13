Югорский доброволец "Калатуха": от боя на Донбассе к героическим подвигам в зоне СВО

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В 2014 году Андрей Шутов, житель Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа, отправился защищать Донбасс, присоединившись к местному ополчению. В то время он многократно оказывался на передовой линии.

Фото: видео Ура.ру

В прошлом году, с началом СВО, этот 50-летний югорчанин решил снова вступить в добровольцы и отправился в зону боевых действий. Под позывным "Калатуха", он служил там полгода. Бои в лесах под Харьковской областью были ожесточенными, и в течение 10 дней он находился в тылу врага в заминированных окрестностях Херсона, но сумел вернуть отряд без потерь.

Однако в какой-то момент он был ранен осколком снаряда под сердце. Несмотря на это, он выжил и вернулся домой. За свои подвиги он был награжден высшей солдатской наградой — медалью "За отвагу".

Андрей рассказал о моменте ранения: "Какая-то польская мина прилетела, которую слышно доли секунды. Не успеваешь даже нагнуться. Взрыв был сзади. По спине прилетел кусок асфальта, в ногу соколок зашел".

По данным muksun.fm, После возвращения домой "Калатуха" не забывает о своих собратьях по оружию. Он организовал пошив одежды и доставку техники для бойцов, а также помогает отремонтировать и обслуживать их машины. Андрей подчеркивает, что все это возможно и не так уж и сложно.

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