Хирург Голоднев: тюменки чаще всего увеличивают грудь и корректируют нос

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Тенденция к естественности прослеживается в самых распространенных пластических операциях среди женщин в Тюмени, как рассказывает хирург Евгений Голоднев. Лидерами по популярности являются увеличение груди и ринопластика (пластика носа).

Фото: Нейросеть Шедеврум

Также в топе находятся процедуры омоложения, такие как лифтинг лица и шеи. На третьем месте по предпочтениям пациенток – абдоминопластика (восстановление эстетических пропорций живота) и липосакция (удаление жира в различных участках тела).

Голоднев отмечает, что самой возрастной пациентке, которой потребовался хирургический лифтинг лица, было 78 лет. У женщин пожилого возраста этот вид операции пользуется большой популярностью. Среди молодежи девушки от 18 лет чаще всего выбирают увеличение груди и коррекцию носа.

Пластический хирург подчеркивает изменение моды в сторону естественности. Он выражает удовлетворение тем, что уходит мода на крупные губы, поскольку он никогда не видел в этом красоты. Теперь пациентки предпочитают более элегантную форму губ.

Он также отмечает, что иногда выполняет операции по уменьшению груди, поясняя, что у молодых девушек крупная грудь может выглядеть прекрасно, но с возрастом качество тканей портится, и грудь начинает поддаваться гравитации, вызывая физический дискомфорт. В его практике наиболее часто выбираемый размер груди – не больше третьего, сообщает Megatyumen.ru.

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