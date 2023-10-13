Политолог Ванифатов раскрыл, сколько людей удастся спасти в Москве во время ядерной атаки

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Всё чаще в сети обсуждают возможные ядерные конфликты на фоне напряженной политической обстановки между различными странами. Но что делать, если действительно произойдет ядерный удар? Возможно ли выжить в бомбоубежище?

Фото: openverse.org

Политолог Алексей Ванифатов рассказал о шансах на выживание в такой ситуации.

"В случае ядерной войны спастись в бомбоубежище чрезвычайно трудно. Тем не менее, есть места, где шанс на выживание при атаке ядерными ракетами значительно выше. Прежде всего, это московское метро," — пояснил Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня."

По мнению эксперта, метро изначально планировалось с учетом двух основных функций: транспортного сообщения и укрытия в случае войны.

"Мы не знаем точное количество людей, которое может вместить метро в случае атаки — это секретная информация. Однако эксперты оценивают эту цифру в 1,5 миллиона человек. Большинство из них уже будут в метро на момент атаки, так что для остальных свободных мест будет немного," — подчеркнул собеседник.

Политолог отметил, что в метро можно попасть в течение 10-15 минут после объявления тревоги. Затем гермозатворы закроются, и никто больше не сможет войти.

"Практически стопроцентные шансы на выживание имеют те, кто будет находиться на станциях глубокого заложения. Однако всё будет зависеть от мощности ядерного удара. Некоторые заряды способны распространить взрывную волну на глубину до 30 метров," — рассказал Ванифатов.

Через 3 дня после атаки выживших эвакуируют в незагрязненные радиацией места. По мнению собеседника, наиболее безопасной территорией станет Сибирь.

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