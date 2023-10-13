В ходе мультимедийной выставки "Из века в век", посвящённой 100-летию областного кожвендиспансера в Новосибирске, дерматологи диагностировали алопецию (патологическое выпадение волос) у Моны Лизы. Об этмо сообщает облминздрав.
Эта первая в России мультимедийная выставка, ориентированная на дерматовенерологию, была открыта в Новосибирске 12 октября при поддержке регионального минздрава. Она доступна для посещения в парке "Россия — моя история" до 12 ноября. Здесь каждый желающий может ознакомиться с частью истории новосибирской медицины.
На выставке представлены произведения известных художников, включая культовое полотно Леонардо да Винчи с портретом Джоконды, на котором видны признаки алопеции.
"Часть экспозиции — портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории. Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что учёные нашли секретное вещество в составе краски "Моны Лизы".
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