Очередное заявление президента Украины Владимир Зеленского удивило опять.
По его словам, последняя часть украинского конфликта уже наступает. Мол, в начале был "этап оккупации, потом наступления, а теперь стадия перехвата инициативы".
Но это всего лишь завуалированная форма очередных обещаний в свете событий на Ближнем Востоке, считает генерал-майор Сергей Липовой.
Киевская власть сейчас в панике из-за того, что США смещает акцент внимания на Тель-Авив, цитирует "Царьград" аналитика.
"И Зеленский обещает, что победа уже близка, дайте нам только ещё немного снарядов, техники и денег обязательно. Ему важно, чтобы поток коммерческого оружия не прекращался, и Украина могла бы по-прежнему им торговать", — отметил эксперт.
Известная фраза Рузвельта о Сомосе "да, это сукин сын, но он наш сукин сын", сегодня очень точно подходит к Зеленскому, сказал генерал. Вашингтон его вырастил и будет поддерживать дальше. Но сегодня всё идёт к тому, что сейчас США выберет блицкриг, который даст возможность демократам победить на выборах. А украинскую проблему Белый дом постарается слить Евросоюзе.
Эти обещания, которыми Зеленский кормит хозяев — уже звучат жалобно, поскольку раньше Киев рассчитывал, что Запад поделится с Украиной запасами, но сегодня Вашингтон начал работать на два фронта, а один скоро вообще сольют. И это будет явно не Израиль. Украина останется на попечении ЕС, которому её нечем обеспечивать, подытожил Липовой.
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