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"Царьград": "США кинут "своего сукина сына" Зеленского — и он это чувствует"

1:42
Общество

Очередное заявление президента Украины Владимир Зеленского удивило опять.

"Царьград": "США кинут "своего сукина сына" Зеленского — и он это чувствует"
Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По его словам, последняя часть украинского конфликта уже наступает. Мол, в начале был "этап оккупации, потом наступления, а теперь стадия перехвата инициативы".

Но это всего лишь завуалированная форма очередных обещаний в свете событий на Ближнем Востоке, считает генерал-майор Сергей Липовой.

Киевская власть сейчас в панике из-за того, что США смещает акцент внимания на Тель-Авив, цитирует "Царьград" аналитика.

"И Зеленский обещает, что победа уже близка, дайте нам только ещё немного снарядов, техники и денег обязательно. Ему важно, чтобы поток коммерческого оружия не прекращался, и Украина могла бы по-прежнему им торговать", — отметил эксперт.

Известная фраза Рузвельта о Сомосе "да, это сукин сын, но он наш сукин сын", сегодня очень точно подходит к Зеленскому, сказал генерал. Вашингтон его вырастил и будет поддерживать дальше. Но сегодня всё идёт к тому, что сейчас США выберет блицкриг, который даст возможность демократам победить на выборах. А украинскую проблему Белый дом постарается слить Евросоюзе.

Эти обещания, которыми Зеленский кормит хозяев — уже звучат жалобно, поскольку раньше Киев рассчитывал, что Запад поделится с Украиной запасами, но сегодня Вашингтон начал работать на два фронта, а один скоро вообще сольют. И это будет явно не Израиль. Украина останется на попечении ЕС, которому её нечем обеспечивать, подытожил Липовой.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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