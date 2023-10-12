Удивительный случай в Ногинске: Роды у женщины с двумя матками и влагалищами

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

В городе Ногинск медицинский персонал успешно провел роды у 33-летней женщины, у которой было обнаружено два матки и два влагалища. Этот удивительный случай был зафиксирован на 40-й неделе беременности, когда женщина прибыла в больницу после начала схваток. Врачи заранее знали о необычной аномалии пациентки и оказывали ей медицинский уход и наблюдение.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Удвоение матки — редкое патологическое состояние, которое может повышать риск развития осложнений во время беременности и родов. В данном случае существовала угроза низкого веса плода и преждевременных родов, а также повышенный риск кровотечения и разрыва матки.

Для обеспечения безопасных родов и устранения осложнений, медицинский персонал принял решение о проведении операции кесарева сечения. В ходе этой процедуры также была удалена миома матки. Благодаря профессионализму врачей и медицинскому вмешательству, родилась здоровая девочка с весом 2990 граммов и ростом 51 сантиметр.

Как сообщил Дмитрий Горбатюк, врач акушер-гинеколог, который провел операцию, как мать, так и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо. Ожидается, что в ближайшие дни они будут выписаны из больницы.

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