Волонтёр обвинил сотрудника полиции под Волгоградом в поддержке ВС Украины

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотрудник полиции из Волгоградской области обвиняется в поддержке ВСУ. Видеообращение к руководству областного главка полиции записал волонтёр из Челябинской области Евгений Третьяков. Он утверждает, что сотрудник правоохранительных органов не только выписал штраф за отсутствие на машине номерных знаков, но отозвался о деятельности волонтёров "с презрением". Об этом проинформировал портал V1.RU.

Фото: Openverse

Третьяков пояснил, что он и его друзья регулярно ездят в зону спецоперации в Донецкой и Луганской Народных Республиках, предоставляя гуманитарную помощь бойцам. Они на своих автомобилях имеют вместо номерных знаков надпись "гуманитарная помощь".

По его словам, сотрудники ГИБДД из других регионов всегда оказывали им содействие, перекрывали дороги и проявляли понимание к их делу. Однако во время проезда через Камышин сотрудники ГИБДД остановили их автомобиль и выписали штраф за отсутствие номерных знаков.

Евгений также отметил, что один из сотрудников проявил враждебное отношение, подчёркивая важность соблюдения законов.

"Мы поняли, что человек начал нелестно относиться к спецоперации и СВО. Он был противником всего этого и такие вопросы нам задавал странные…" — рассказал волонтёр.

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