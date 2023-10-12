Госдума приняла поручение о проверке Урганта, Галкина* и Реввы на финансирование ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуму поступило протокольное поручение о проверке звёзд российского шоу-бизнеса на дискредитацию ВС РФ и финансирование ВСУ.

Фото: личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм

В "чёрном списке" на проверку оказались юморист Максим Галкин*, телеведущий Иван Ургант историк моды Александр Васильев, шоумены Александр Ревва и Александр Гудков и ряд других известных деятелей массовой культуры, которых посчитали неблагонадёжными.

Зампред комитета по региональной политике Михаил Матвеев в беседе с изданием "Подъём" объяснил, что протокольное поручение не является законом, однако за него должны проголосовать все члены Госдумы.

Ранее Маргарита Симоньян обратилась к Максиму Галкину*.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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