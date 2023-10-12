Андрей Соколов высказал мнение об актёре Белом

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Актер, режиссер, телеведущий, продюсер, народный артист России Андрей Соколов, знаменитый своей ролью в фильме "Маленькая Вера", высказал свое мнение относительно ситуации с бывшим артистом МХТ имени Чехова, Анатолием Белым (Вайсманом), который покинул Россию, сообщает EADaily.

Марк Варшавер, руководитель театра "Ленком", предположительно обвинил Белого в том, что он спровоцировал срыв гастролей спектакля "Поминальная молитва" в Израиле, даже до эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.

Соколов подчеркнул, что срыв гастролей — это не только заслуга одного актера, и он утверждает, что пресса и СМИ преувеличили роль Белого в этом скандале.

"У него кишка тонка. Его поставили на первое место пресса и СМИ", — сказал Соколов.

Тем не менее, Соколов поддержал решение театра отменить гастроли, подчеркнув, что важно оценивать свою цену и не проводить гастроли, если нет желания.

Артист также выразил понимание мотивации Белого, указав, что у него могут быть чувства зависти и злости, и что закон бумеранга действует в данной ситуации.

"Время пройдет, но упущенные возможности восстановить отношения будут трудными. Там всё направлено на разрушение", — считает Соколов.

Он также не исключил, что в будущем Белому может захотеться вернуться на Родину, если у него есть понятие о Родине.

"На чужбине это не так просто", — заключил Соколов.

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