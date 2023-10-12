В Лиге защитников пациентов сообщили о нехватке врачей на пациентов с талонами

На сегодняшний день у россиян имеется ряд вариантов для удаленной записи на прием к врачу в местной поликлинике. Это можно сделать, например, позвонив по специальному номеру или воспользовавшись электронными платформами, такими как Госуслуги. Кроме того, возможна запись на прием и на месте, обратившись к стойке регистрации.

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Тем не менее, не редко возникает ситуация, когда пациент, дождавшись своего назначенного времени, приходит на прием, чтобы обнаружить большую очередь у кабинета врача. Попытки попасть на прием без предварительной записи могут вызывать конфликты с другими пациентами, которые могли провести в ожидании много времени. Разрешение этой ситуации может быть не таким простым.

По мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, регулирование очередей в поликлиниках должно осуществляться администрацией медицинского учреждения. Он советует пациентам избегать конфликтов между собой и пытаться договориться, предостерегая от ненужных напряженных ситуаций.

Саверский отметил, что администрация поликлиники может направлять медсестер или других медработников для организации работы с очередями и поддержания порядка.

Прежде всего, следует уточнить, есть ли среди ожидающих острые случаи: люди с высокой температурой, травмами или в тяжелом состоянии, которым необходимо пройти первыми. После этого можно установить порядок по оставшимся пациентам, так как все имеют право на медицинскую помощь. Однако необходимо рассмотреть ситуацию внимательно: если у человека нет острой проблемы, а он пришел без предварительной записи, возможно, ему стоит предложить вернуться в другой раз, когда меньше народу.

Саверский также отметил, что часто пациенты с предварительной записью вынуждены сидеть в очереди из-за недостатка врачей в клинике.

"Проблема заключается в том, что иногда возникают две очереди — одна случайная, другая по записи. Понятно, что это может вызвать конфликт. Поэтому администрация должна предпринимать меры для разрешения этой ситуации", — считает он.

Пациентам также рекомендуется избегать конфликтов друг с другом. Например, тот, кто записан на прием, не должен прерывать очередь, не объяснив остальным свою ситуацию.

"Отсутствие разговора всегда приводит к конфликту. Начинается конфликт. Это касается семьи, коллектива и, естественно, очереди. Поэтому напряжение можно разрядить общением, выяснением обстоятельств, уточнением, для чего и по каким вопросам пришел каждый", — добавил Саверский.

Общение и сотрудничество среди пациентов могут помочь им договориться о порядке ожидания. Однако в идеале за этим должен следить персонал поликлиники, заключил эксперт, сообщает Общественная Служба Новостей.

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