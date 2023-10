На сегодняшний день у россиян имеется ряд вариантов для удаленной записи на прием к врачу в местной поликлинике. Это можно сделать, например, позвонив по специальному номеру или воспользовавшись электронными платформами, такими как Госуслуги. Кроме того, возможна запись на прием и на месте, обратившись к стойке регистрации.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.