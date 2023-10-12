В Хабаровском крае идут работы по импортозамещенному самолету SSJ-100

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Первый запуск двигателя ПД-8 на Sukhoi Superjet 100 произошел в Хабаровском крае. Этот двигатель был специально разработан для модели Superjet 100, что представляет собой важный этап в программе испытаний и разработки. Главный конструктор Sukhoi Superjet 100 из производственного центра "Яковлев", Кирилл Кузнецов, поделился этой информацией на VI Общероссийском конгрессе инженеров, который проходит в Комсомольске-на-Амуре.

Фото: Openverse

Процесс создания самолета Sukhoi Superjet 100, ориентированного на замену импорта, ведется как на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, так и в производственном центре "Яковлев". На заводе производят отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла, а в цеху окончательной сборки головной компании Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Яковлев" завершаются последние этапы сборки самолета.

Ранее, в августе, опытный экземпляр импортозамещенного SSJ-100, созданный производственным центром "Яковлев", успешно совершил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Для ускорения программы испытаний на этом самолете были использованы двигатели SaM146, созданные совместными усилиями французских и российских специалистов.

VI Общероссийский конгресс инженеров, который собрал более 1,3 тыс. участников из различных регионов страны, включая представителей промышленных и инжиниринговых предприятий, руководителей госкорпораций и органов власти, а также научных и образовательных учреждений, ориентирован на обсуждение вопросов импортозамещения и технологического суверенитета. Генеральными партнерами конгресса выступают ПАО "ОАК" и ООО "Транснефть — Дальний Восток", сообщает transsibinfo.com.

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